Василь Климончук: Україна має великий потенціал для розв’язання нинішніх проблем
Якими є найрезонансніші події і тенденції 2017-го, головні політичні успіхи і невдачі року, чи впроваджують в Україні реальні реформи (адже дехто вважає, що вони мають імітаційний характер), чи бореться влада з корупцією, які перспективи врегулювання збройного конфлікту на Донбасі й, звісно, якими є політичні перспективи і виклики 2018 року? На ці запитання відповідає доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ПНУ ім. В. Стефаника Василь Климончук: — 2017 рік в Україні видався багатим на різні події, які були значимі як всередині країни, так і за її межами. Україна...Під політичною лупою
Практика підбивати підсумки напередодні Нового року — не лише певна традиція, а й, як видається, добрий привід обміркувати те, що з нами відбувалося, та окреслити певні шляхи та ширші чи вужчі сектори для докладання зусиль із тим, щоб у майбутньому виправити допущені помилки, проаналізувати ефективність тих чи інших дій, зрештою, для того, аби вже наприкінці наступного року можна було говорити про досягнення та перспективи. Зауважимо, що ці твердження справедливі за умови, що влада насправді зацікавлена в гармонізації суспільного життя, в утвердженні гідних цінностей, зрештою, в розвитку...Гроші: втрати і здобутки
На початку другого пленарного засідання 19-ї сесії обласної ради депутати вшанували хвилиною мовчання пам’ять відомого українського політичного і державного діяча В’ячеслава Чорновола — він 24 грудня зустрів би своє 80-ліття. Як завжди, у переддень Новорічних та Різдвяних свят члени Національної скаутської організації України «Пласт» передали депутатам і всім присутнім Вифлеємський вогонь миру з місця народження Ісуса Христа. Обласна рада вирішила порушити перед Президентом України П. Порошенком клопотання про присвоєння почесного звання «Герой України» сотенному УПА Мирославові Симчичу, який...У 2018-й — з новим бюджетом
або Як народжуються ялинкові прикраси
Прикрашаючи ялинку, ми не замислюємося над тим, як народжуються ці неймовірної краси кулі, бурульки, сніговики, грибочки та інші прикраси, якими доповнюємо лісову красуню. А насправді процес створення ялинкових прикрас дуже цікавий та не такий уже й простий. Як саме народжуються іграшки, журналіст «Галичини» побачив на івано-франківській фабриці «ЮРІТА», яка працює з 2008 року. І це не магія, а відточений до дрібниць процес. Історичний екскурс Традицію прикрашати оселю до Нового року започаткували європейці давним-давно. Але тодішній владі ця ідея була не дуже до вподоби, тож встановлювати...Магія іграшки
Сьогодні в газеті
Усі випуски газети
Суспільство
Підлітки в одностроях
На День відкритих дверей до 10-ї гірсько-штурмової бригади приїхала група вихованців Прикарпатського...
Економіка
Економія на... справедливості
«Шановна редакціє! Від імені всіх мешканців багатоквартирного будинку, що на вул. Незалежності,...
Політика
Мовне будівництво
В ексклюзивному інтерв’ю для газети «Галичина» відомий український мовознавець, доктор філологічних...
Культура
Винниченко, котрий хвилює
Художній керівник Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський вдруге взявся за сценічне...
Українство
У Ватикані і Римі відбулися презентації книг українського історика
Із насиченої цікавими значущими подіями науково-освітньої подорожі до Італії та Ватикану повернулася...
Спорт
Рекорди прикарпатських стронгменів
П’ять років років тому реєстраційна служба Головного управління юстиції в області зареєструвала...
Людина
Митець від Бога
Поки верстався номер, надійшла сумна звістка — на 68-му році життя раптово відійшов у вічність...
Світ
Дамоклів меч минулого
Упродовж останніх років Україна вважала Польщу чи не головним партнером на євроінтеграційному шляху....
Шановні читачі, свіжий випуск газети «Галичина» з’являється на веб-сайті кожного понеділка, середу і п'ятницю після 12 години.
Читайте і передплачуйте газету «Галичина».
Новини Івано-Франківщини
Під час новорічних свят працюватимуть 800 поліцейських
На Рожнятівщині відкрили гінекологічне відділення районної лікарні
В Івано-Франківську відкрили відремонтоване відділення ЦМКЛ
У Коломиї відкрили новий офіс Держпродспоживслужби
У Долині побудують футбольне поле зі штучним покриттям
На Коломийщині водій буса смертельно травмував пенсіонерку
У Калуші дочку підозрюють у смертельному побитті матері
На фронті загинув військовий з Прикарпаття
У Тисмениці показали фільм про Олега Сенцова
На Коломийщині та Долинщині зафіксували нові випадки сказу
Прикарпатські митники підвели підсумки 2017 року
Усі новини Івано-Франківщини
Авторські статті
Усі авторські статті
Україна і світ
«РНС» відмежовується від штурму Жовтневого палацу
Посилювати, а не послаблювати НАБУ
У Генштабі очікують наступ в зоні АТО
Суддю-хабарника відсторонили від посади
Українцям загрожує «Червона сова»
Церква проти домашнього насилля
Усі новини України і Світу
Опитування
Український календар
28 грудня
- 1866 – народився мікробіолог, один із засновників вітчизняної наукової епідеміології Данило Заболотний
- 1892 – народився видавець, перекладач, есперантист, культурно-освітній діяч Орест Кузьма
- 1907 – народився член Головної ради ОУН, віце-президент УГВР о.Іван Гриньоха
Анонс подій
- У Верховині покажуть найновіші українські стрічки
- У Верховині покажуть найновіші українські стрічки
- Читаймо своє і рідною мовою
Прес-релізи
- Підсумки роботи Державної служби з лікарських засобів в Івано-Франківській області за 2013 рік
- ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ ВОДНОЇ ЕКОЛОГІЇ
Заяви, звернення
- Питання трансплантації органів потребує невідкладного врегулювання на законодавчому рівні
- Відновити надходження до місцевих бюджетів частини акцизного податку з нафтопродуктів
- Звернення обласної ради щодо реформування гірських рятувальних підрозділів Карпатського регіону