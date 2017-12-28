Практика підбивати підсумки напередодні Нового року — не лише певна традиція, а й, як видається, добрий привід обміркувати те, що з нами відбувалося, та окреслити певні шляхи та ширші чи вужчі сектори для докладання зусиль із тим, щоб у майбутньому виправити допущені помилки, проаналізувати ефективність тих чи інших дій, зрештою, для того, аби вже наприкінці наступного року можна було говорити про досягнення та перспективи. Зауважимо, що ці твердження справедливі за умови, що влада насправді зацікавлена в гармонізації суспільного життя, в утвердженні гідних цінностей, зрештою, в розвитку...

Гроші: втрати і здобутки