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Архів "Галичини"

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Суспільство

Підлітки в одностроях
15:14 21 грудня 2017 року|Ігор НИКОРОВИЧ

На День відкритих дверей до 10-ї гірсько-штурмової бригади приїхала група вихованців Прикарпатського... 

Економіка

Економія на... справедливості
14:52 19 грудня 2017 року|Підготував Микола ПЕТРИЧУК

«Шановна редакціє! Від імені всіх мешканців багатоквартирного будинку, що на вул. Незалежності,... 

Політика

Мовне будівництво
15:08 21 грудня 2017 року|Оксана ПРОЦЮК

В ексклюзивному інтерв’ю для газети «Галичина» відомий український мовознавець, доктор філологічних... 

Культура

Винниченко, котрий хвилює
14:39 28 грудня 2017 року|Леся ЗЬОЛА

Художній керівник Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський вдруге взявся за сценічне... 

Українство

У Ватикані і Римі відбулися презентації книг українського історика
13:38 28 грудня 2017 року|Петро ЗАХІДНЯК

Із насиченої цікавими значущими подіями науково-освітньої подорожі до Італії та Ватикану повернулася... 

Спорт

Рекорди прикарпатських стронгменів
12:33 28 грудня 2017 року|Богдан БІЛЕЦЬКИЙ

П’ять років років тому реєстраційна служба Головного управління юстиції в області зареєструвала... 

Людина

Митець від Бога

14:53 21 листопада 2017 року|Дмитро ЮСИП

Поки верстався номер, надійшла сумна звістка — на 68-му році життя раптово відійшов у вічність... 

Світ

Дамоклів меч минулого
14:23 21 листопада 2017 року|Оксана ПРОЦЮК

Упродовж останніх років Україна вважала Польщу чи не головним партнером на євроінтеграційному шляху.... 

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Новини Івано-Франківщини

Під час новорічних свят працюватимуть 800 поліцейських

16:22 28 грудня 2017 року

На Рожнятівщині відкрили гінекологічне відділення районної лікарні

16:18 28 грудня 2017 року

В Івано-Франківську відкрили відремонтоване відділення ЦМКЛ

16:11 28 грудня 2017 року

У Коломиї відкрили новий офіс Держпродспоживслужби

15:25 28 грудня 2017 року

У Долині побудують футбольне поле зі штучним покриттям

14:27 28 грудня 2017 року

На Коломийщині водій буса смертельно травмував пенсіонерку

13:43 28 грудня 2017 року

У Калуші дочку підозрюють у смертельному побитті матері

13:41 28 грудня 2017 року

На фронті загинув військовий з Прикарпаття

11:56 28 грудня 2017 року

У Тисмениці показали фільм про Олега Сенцова

11:37 28 грудня 2017 року

На Коломийщині та Долинщині зафіксували нові випадки сказу

11:30 28 грудня 2017 року

Прикарпатські митники підвели підсумки 2017 року

11:22 28 грудня 2017 року

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Авторські статті

Мирослав ДАВИДІВ

,,ПРАВЕДНИЙ ЗАКОН’’ – гарантія свободи і незалежності

Степан ПУШИК

САРКОФАГ АВТОРА «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВЕ»

Віктор Ідзьо

Володимир, князь Галицький:

Михайло Вороний, член Ради Івано-Франківського обласного товариства «Надсяння», 1937 року народження (Польща), нині - житель м. Городенки.

Акція «Вісла» — злочин, терміну давності якому немає

Аскольд Лозинський

Геноцидне обличчя «Вісли»

Богдан Голод, журналіст, лауреат міської літературної премії ім. І. Франка

Хруні

Ярослав Стех

Простити можемо, але не забудемо

Усі авторські статті

Актуальна світлина

Україна і світ

«РНС» відмежовується від штурму Жовтневого палацу

15:58 19 грудня 2017 року

Посилювати, а не послаблювати НАБУ

15:57 19 грудня 2017 року

У Генштабі очікують наступ в зоні АТО

15:56 19 грудня 2017 року

Суддю-хабарника відсторонили від посади

15:56 19 грудня 2017 року

Саакашвілі оголосили в розшук

11:16 07 грудня 2017 року

Українцям загрожує «Червона сова»

11:15 07 грудня 2017 року

За злочини проти України

11:15 07 грудня 2017 року

Церква проти домашнього насилля

11:14 07 грудня 2017 року
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  • 1892 – народився видавець, перекладач, есперантист, культурно-освітній діяч Орест Кузьма
  • 1907 – народився член Головної ради ОУН, віце-президент УГВР о.Іван Гриньоха

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